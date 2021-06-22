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"Укрзализныця" потратила более 200 миллионов на опасные для пассажиров материалы – СБУ

Вторник, 22 июня 2021, 12:55
 

СБУ разоблачила схему поставок несертифицированной продукции для АО "Укрзализныця". Предприятие потратило более 200 млн грн на материалы для ремонта интерьера вагонов, которые не отвечают требованиям безопасности пассажирских перевозок.

Источник: СБУ

Детали: По предварительным данным, сделку в 2016 году организовали представители хозобщества и нескольких коммерческих структур. По условиям договора, победители тендера должны поставлять железнодорожникам материалы для проведения ремонта пассажирских мест в вагонах подвижного состава.

Отмечается, что коммерсанты отгружали некачественные товары, в том числе сделанные из легковоспламеняющихся материалов.

Силовики провели обыски на работе и дома у участников схемы, нашли документы, подтверждающие противоправную деятельность. Решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Украинская правда

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СБУ Укрзализныця

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