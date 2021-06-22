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Google дал сбой

Вторник, 22 июня 2021, 11:40
 

Пользователи смартфонов в разных уголках мира, включая Украину, сообщают о сбое в работе Google. 

Источник: соцсети, американская и российская версии Downdetector

Детали: Жалобы на приложение Google поступают из США,Великобритании, Испании, Италии, Германии, Польши, а также из Украины, Беларуси и России.

Число жалоб начало резко расти примерно в 7:30 по Киеву. 71% жалоб посвящен проблемам с сайтом, еще 28% – сложностям с авторизацией.

Некоторые жалобы звучат так: "постоянно выпрыгивает снизу уведомление".

Люди в комментариях советуют друг другу перейти в Play Market и удалить приложение Google там. 

Украинская правда

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Google

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