Google дал сбой
Вторник, 22 июня 2021, 11:40
Пользователи смартфонов в разных уголках мира, включая Украину, сообщают о сбое в работе Google.
Источник: соцсети, американская и российская версии Downdetector
Детали: Жалобы на приложение Google поступают из США,Великобритании, Испании, Италии, Германии, Польши, а также из Украины, Беларуси и России.
Число жалоб начало резко расти примерно в 7:30 по Киеву. 71% жалоб посвящен проблемам с сайтом, еще 28% – сложностям с авторизацией.
Некоторые жалобы звучат так: "постоянно выпрыгивает снизу уведомление".
Люди в комментариях советуют друг другу перейти в Play Market и удалить приложение Google там.
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