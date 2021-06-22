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Американцев разоблачили на контрабанде оптических приборов в Россию

Вторник, 22 июня 2021, 10:15

Министерство юстиции Соединенных Штатов обнародовало обвинения 5 человек в нарушении закона об экспорте оружия и вывозе тепловизионных прицелов и очков ночного видения без лицензии в Россию.

Источник: Министерство юстиции США

Детали: Всем 5-м фигурантам грозит до 20 лет заключения.

Среди обвиняемых – россиянин и двое граждан Израиля.

По данным следствия, с помощью вымышленных имен и фальшивых адресов фигуранты дела переправляли оптические устройства стоимостью от 5 000 до 10 000 долларов в Россию в течение 4 лет.

Как говорится в сообщении, обвиняемые скрывали тепловизионные приборы среди других вещей, а в декларации указывали, что предметы не подпадают под особый контроль и стоят меньше 2500 долларов.

Украинская правда

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США РФ контрабанда

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