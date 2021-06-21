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Евросоюз продлил запрет на инвестиции в Крыму еще на год

Понедельник, 21 июня 2021, 16:40
 

Совет ЕС в понедельник решил продлить санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, на еще один год до 23 июня 2022 года.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В совете ЕС напомнили, что действующие ограничительные меры включают целевой импорт в ЕС продуктов, происходящих из Крыма или Севастополя, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе. Экспорт определенных товаров и технологий в крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.

"ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права, согласно заявлению высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС 16 марта 2020", - говорится в сообщении.

Санкции впервые были введены в июне 2014 года у ответ на попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну. Другие меры ЕС, реализованные в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, и индивидуальные ограничительные меры.

Европейская правда

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Крым инвестиции РФ

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