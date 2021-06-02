Курт Волкер: я являюсь противником "Северного потока-2" и не вовлечен в его лоббизм

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер утверждает, что удивлен заявлениями об изменении его позиции по "Северному потоку-2"

Об этом он заявил в комментарии "Европейской правде".

Таким образом дипломат отреагировал на заявление экс-советницы главы "Нафтогаза" Елены Зеркаль о том, что Волкер, среди прочих, вовлечен в лоббирование в пользу достройки "Северного потока-2"

"Мое отношение к "Северному потоку" хорошо известно и имеет достаточно подтверждений: я являюсь противником этого проекта. Я говорил об этом в интервью, об этом говорится в письменных документах и т.д.", - заверил он.

Впрочем, дипломат подтвердил, что организация, где он работает, приобщена к этому лоббированию.

"Компания Nord Stream-2 действительно наняла для представительства ее интересов в Вашингтоне компанию BGR group, где я работаю старшим советником, но я к этой деятельности не приобщен, что можно проверить - вы знаете, что в США есть строгие правила регистрации лоббистской деятельности. По сути, они (BGR group) не привлекли меня к этому именно из-за моих взглядов относительно "Северного потока-2", - пояснил Курт Волкер.

"Я знаю Елену Зеркаль и был удивлен, что она не уточнила этого у меня. Мои взгляды на этот проект не изменились", - добавил бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины.

Полное интервью Зеркаль смотрите в публикации: "Есть шанс забрать у Байдена право играть с санкциями по "Северному потоку-2"