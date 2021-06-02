Кабмин забрало для прямой координации Бюро экономической безопасности у министра финансов

Кабмин забрал у министра финансов для прямой координации Бюро экономической безопасности.

Об этом говорится в постановлении № 547 от 31 мая 2021, опубликованном на Правительственном портале.

На заседании 12 мая Кабмин принял постановление о создании Бюро экономической безопасности, которое будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

Согласно постановлению, БЭБ должен был направлять и координировать Кабмин через министра финансов. В то же время закон о БЭБ предусматривает координацию этого органа непосредственно Кабмином.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ИХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.

Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями.

Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

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Экономическая правда