Кабмин забрало для прямой координации Бюро экономической безопасности у министра финансов
Кабмин забрал у министра финансов для прямой координации Бюро экономической безопасности.
Об этом говорится в постановлении № 547 от 31 мая 2021, опубликованном на Правительственном портале.
На заседании 12 мая Кабмин принял постановление о создании Бюро экономической безопасности, которое будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.
Согласно постановлению, БЭБ должен был направлять и координировать Кабмин через министра финансов. В то же время закон о БЭБ предусматривает координацию этого органа непосредственно Кабмином.
Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ИХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.
Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями.
Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.
Читайте подробнее: Маски-шоу одного актера: как ГФС, СБУ и Нацполиция потеряли контроль над экономическими преступлениями
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua