Создали за 2,5 месяца: "Укроборонпром" запустил новый сайт

Госконцерн "Укроборонпром" запустил новый сайт - в концернци говорят, что его создали за 2,5 месяца и стоил он концерну 47 тыс грн.

Об этом во время пресс-конференции заявил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев, передает "Укринформ".

"Это современный сайт, который будет информативным не только для украинских специалистов, которые интересуются техникой, но и со всего мира. Есть несколькоязычная версия этого ресурса, что приведет к увеличению контрактов по экспорту наших продуктов. Создан сайт был в очень короткие сроки, за два с половиной месяца, и стоил концерну 47 тыс гривен", - рассказал Гусев.

По его словам, на сегодня в концерне внедряется комплексная реформа, цель которой, в частности, изменить подход к общению с общественностью, предприятиями и партнерами концерна. Поэтому решено создать новый сайт, за разработку которого отвечала украинская компания Fairtech Group.

Отмечается, что в настоящее время ресурс закончен на 100%, но на сегодня проводится еще тестирование, которое продлится несколько месяцев.

Гусев добавил, что за это время появятся дополнительные "фишки", также будет китайская версия сайта. Сейчас сайт доступен на английском, испанском, французском, арабском и украинском языках.