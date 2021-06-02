С июля УЗ продлит до Чернигова маршруты поездов из Ивано-Франковска и Черновцов

"Укрзализныця" с 1 июля 2021 года продлевает до Чернигова маршруты поездов № 43/44 Ивано-Франковск - Киев и № 118/117 Черновцы - Киев.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Поезда будут курсировать с остановкой на станции Нежин. Маршруты продлены на период массовых летних перевозок, а билеты можно приобрести уже сейчас", - говорится в сообщении.

В частности, поезд № 43/44 Ивано-Франковск - Киев, Чернигов будет отправляться из Ивано-Франковска в 21:55 и прибывать в Чернигов в 12:43.

В обратном направлении отправление в 14:40 и прибытие в Ивано-Франковск в 5:43. Поезд будет курсировать через день.

В то же время поезд № 118/117 Черновцы - Киев, Чернигов из Черновцов будет отправляться в 19:46 и прибывать в Чернигов в 12:06. В обратном направлении отправление в 16:09 и прибытие в Черновцы в 7:57. Поезд будет курсировать в определенные дни недели.

"Продолжение маршрута этих пассажирских поездов до станции Чернигов обеспечит сообщения Чернигова с Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областями.

Указанные поезда объединят такие важные туристические центры, как Чернигов, Каменец-Подольский, Черновцы, Львов и Ивано-Франковск", - добавили в УЗ.

Экономическая правда