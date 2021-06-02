Регулятор принял предварительное решение о сертификации "Укрэнерго" в соответствии с требованиями ЕС

Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ) 2 июня приняла предварительное решение о сертификации НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи (ОСП) европейского образца по модели ISO (Independent System Operator).

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

"Сертификация ОСП - принципиально важная предпосылка для интеграции в ENTSO-E, которая является стратегической целью не только для "Укрэнерго", но и для Украины в целом", - заявил член правления "Укрэнерго" Максим Юрков.

"Предварительное решение - первый этап процедуры сертификации, чтобы подтвердить соответствие украинского оператора системы передачи требованиям Третьего энергопакета, который действует в странах Евросоюза.

Окончательное решение должно быть принято после выполнения ряда условий. Это, в частности, выполнение определенного в предыдущем решении перечня мероприятий, а также получения заключения Секретариата Энергетического Сообщества о соответствии деятельности НЭК "Укрэнерго" требованиям действующего европейского законодательства. НЭК "Укрэнерго" сейчас прилагает максимум усилий, чтобы меры, предусмотренные регулятором в предыдущем решении, были выполнены еще до вынесения решения о сертификации по существу", - добавил он.

Сертификация оператора системы передачи является требованием ЗУ "О рынке электрической энергии" и Третьего энергопакета ЕС.

В конце 2019 НЭК "Укрэнерго" подавало заявку на сертификацию по модели OU (ownership unbundling). Однако регулятор не принял положительное решение, а Секретариат Энергетического Сообщества не предоставил положительного заключения из-за отсутствия в украинском законодательстве возможности выполнить определенные условия модели OU.

"Прежде всего речь шла о законодательном урегулировании вопроса права собственности на систему передачи: по модели OU она должна быть в собственности непосредственно оператора системы передачи, однако по украинскому законодательству система передачи может принадлежать только напрямую государству, а не государственной компании", - пояснили в "Укрэнерго" .

Напомним:

На внеочередном заседании 15 апреля Верховная Рада поддержала в целом закон, которым оператор "Укрэнерго" может получить необходимую для интеграции Украины в евроэнергосеть сертификацию, а также запрещается импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о сертификации оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС.

Экономическая правда