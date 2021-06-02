Турция начнет требовать ПЦР-тесты от туристов из Украины с 4 июня

Турецкое требование о ПЦР-тестах для украинских туристов начнет действовать с 4 июня.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее уточнение на своей странице в Facebook сделало посольство Украины в Турции.

"По уточнениям, полученным от МВД Турции, для лиц, прибывающих в Турцию с территории Украины, указанные правила будут применяться с 4 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Во вторник профильное издание Avianews сообщило, что ночью 31 мая турецкие власти распространили соответствующую информацию в сообщении для летного состава NOTAM №A2932/21.

Пассажир должен иметь ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы, или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до въезда.

Анализы на коронавирус могут не сдавать те пассажиры, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и имеют соответствующий официальный документ. С момента получения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней. Также вместо теста можно предоставить справку о том, что человек переболел COVID-19 в последние шесть месяцев.

Для въезда в Турцию также обязательно наличие страхового полиса на COVID-19 и заполнение электронной формы на сайте Министерства здравоохранения Турции: https://register.health.gov.tr/#

Электронную форму необходимо заполнить за 72 часа до прибытия. Заполненную форму необходимо распечатать или сохранить на смартфон или другой девайс для предъявления представителю авиакомпании перед посадкой на рейс.

Требование о ПЦР-тестах для украинцев было отменено всего лишь 15 мая. Новые правила действуют с 1 июня до 30 июня включительно, но текущая ситуация показала, что власти Турции могут менять их в любое время.

Напомним, ЕС готовится открыть границы для туристов, которые были закрыты более года, и позволить въезд не только из стран с лучшей ситуацией, но и людей, получивших полную защиту одной из вакцин, разрешенных в Евросоюзе.

Подробнее об этом - в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье: Новые условия въезда в ЕС: когда и как Шенген откроет границы для украинцев

Европейская правда