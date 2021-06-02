Курс валют на 2 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
2 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,44 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,38 - 27,40 гривни;
Евро - 33,42 - 33,44 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,30 - 27,48 гривни. Евро покупают по 33,21 гривни, продают по 33,55 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,35 - 27,40 гривни, евро - 33,30 - 33,40 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 2 июня на уровне 27,44 гривни.
1 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,45 гривни.
1 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,44 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua