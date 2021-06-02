Победителей конкурса на должность члена Нацкомиссии по тарифам объявят на следующей неделе

Конкурсная комиссия по отбору членов Нацкомиссии по тарифам (НКРЭКУ) закончила первый тур собеседований с кандидатами, финальный тур пройдет 7-8 июня, а 8 июня должны объявить победителей.

Об этом сообщил в Facebook глава конкурсной комиссии для отбора кандидатов на должности членов НКРЭКУ Алексей Рябчин.

По его словам, результаты первого тура собеседований "очень плотные, и каждый из 14 кандидатов не потерял шансов занять два призовых места".

"Общее мнение членов комиссии, что первый этап нового конкурса приятно поразил качественной подготовкой и профессионализмом кандидатов.

Финальный тур 7-8 июня, объявление победителей - 8 июня по окончании заседания", - добавил Рябчин.

Результаты первого тура (максимум - 75 баллов):

заместитель гендиректора "Котлотурборежима" Дмитрий Анохин - 40,00;

первый заместитель директора "Капитал стратегия лидерство" Павел Бессонов - 55,00;

экс-сотрудник "Киевоблэнерго" и "Херсоноблэнерго" Андрей Билошицкий - 40,00;

экс-заместитель министра энергетики Юрий Бойко - 66,25;

заместитель гендиректора "Укрэнергоконсалтинг" Андрей Борисенко - 60,00;

технический директор "Рейндж Измаил" Александр Киселев - 52,50;

заместитель директора департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере НКРЭКУ Александр Косянчук - 65,00;

член НКРЭКУ Оксана Кривенко - 65,00;

первый заместитель директора "Полтаватеплоэнерго" Александр Олексенко - 55,00;

экс-директор по правовому обеспечению "Донецкоблэнерго" Юрий Рыбаков - 40,00;

экс-начальник управления департамента лицензионного контроля НКРЭКУ Ирина Рожанская - 58,75;

заместитель начальника управления, начальник отдела комбинированного производства электрической и тепловой энергии НКРЭКУ Владислав Сагир - 61,25;

директор "Профицентра" и председатель общественного союза "Энергетический союз" Ольга Тагиева - 65,00;

комплаенс-офицер "Укргидроэнерго" Александр Формагей - 67,50.

Напомним:

31 марта 2021 года Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, объявила конкурс на отбор нового члена регулятора.

Отметим, что согласно результатам оценки кандидатов на должность члена НКРЭКУ, победители оценивания - экс-глава НЭК "Укрэнерго" Константин Ущаповский и экс-член НКРЭКУ Руслан Машляковский по результатам двух этапов собеседований набравшие наибольшее и равное количество баллов - по 156,3.

Однако правительство протокольным решением заседания от 28 октября 2020 года отклонило предложение конкурсной комиссии относительно кандидатов на эту должность Машляковского и Ущаповского.

В июне Кабмин определил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В декабре 2019 года народные депутаты приняли закон, которым привели деятельность тарифного регулятора в соответствии с Конституцией - НКРЭКУ получила специальный статус при Кабмине и дополнительные контрольные функции.

По новому закону, Нацкомиссия потеряла статус независимого государственного коллегиального органа. Теперь НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом при Кабмине.

Право назначать членов комиссии передано от президента в Кабинет министров. Правительство должно создать конкурсную комиссию из пяти человек, трое из которых от профильного комитета Рады, и по одному - от Минэкоэнерго и Минрегиона.

В случае неправомочности регулятора (отсутствия кворума), Кабмин получил право назначать членов комиссии на срок до трех месяцев.

Регулятор также сделали подотчетным парламенту. Ежегодно до 1 июня комиссия должна отчитываться перед Радой о своей деятельности за предыдущий год.

Экономическая правда