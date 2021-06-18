Оборонщики хотели продать секретные разработки за $2 миллиона – СБУ
Контрразведчики и следователи СБУ не допустили утечку за пределы страны новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Источник: СБУ
Детали: По данным спецслужбы, злоумышленники пытались продать представителям одной из азиатских стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. Сведения с ограниченным доступом были оценены в $ 2 млн.
Установлено, что к противоправной деятельности причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий.
В ходе проведения спецоперации сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников во время передачи $ 250 тыс. за часть оборонных сведений.
Ранее украинские контрразведчики задокументировали получение нескольких "авансов" от иностранцев.
Во время обысков по месту жительства участников незаконной сделки правоохранители изъяли документы и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам подозрения и избрании меры пресечения.
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