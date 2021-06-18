Посольство Германии разъяснило условия въезда для вакцинированных украинцев

В посольстве Германии в Украине рассказали, что с 25 июня въезд для полностью вакцинированных лиц из Украины станет снова возможным при определенных условиях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение посольства.

Полностью вакцинированные лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

Начиная с 21 июня, можно подавать заявления на получение необходимых для намеченной цели поездки виз как в посольстве, так и в визовом центре Visametric.

Право въезда в Германию будут иметь те лица, которые получили прививки одной из вакцин, перечисленных на сайте Института Пауля Эрлиха, если со дня прививки последней необходимой дозой вакцины или вакцины, которая требует одной дозы, прошло менее 14 дней. Сейчас это касается только вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) - это препараты компаний BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

Перечень вакцин планируется также расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартам, как только будут завершены необходимые тестирования, подчеркнули в посольстве.

Напомним, путешественникам из стран, не входящих в Европейский Союз, полностью вакцинированным против COVID-19, будет разрешено въезжать в Германию с 25 июня, если страна не определена как зона распространения вирусного штамма.

Накануне стало известно, что первой дозой вакцины от коронавируса привили почти половину населения Германии.