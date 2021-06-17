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Из-за сообщения о минировании ограничена работа метро и вокзала в Киеве

Четверг, 17 июня 2021, 11:25
 

Из-за сообщения о заминировании станция метро "Крещатик" закрыта на вход и выход, а работа железнодорожного вокзала столицы ограничена.

Источник: Укрзализныця в Telegram, Киевский метрополитен в Twitter

Детали: К метрополитену поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Кроме того, ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы заминировании.

В то же время, поезда на железнодорожном вокзале курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Украинская правда

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метрополитен Укрзализныця Киев

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