Из-за сообщения о минировании ограничена работа метро и вокзала в Киеве
Четверг, 17 июня 2021, 11:25
Из-за сообщения о заминировании станция метро "Крещатик" закрыта на вход и выход, а работа железнодорожного вокзала столицы ограничена.
Источник: Укрзализныця в Telegram, Киевский метрополитен в Twitter
Детали: К метрополитену поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.
Кроме того, ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы заминировании.
В то же время, поезда на железнодорожном вокзале курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
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