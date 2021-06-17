Китай и РФ представили проект лунной базы

Космическое агентство "Роскосмос" и Китайское национальное космическое агентство представили проект совместной лунной базы, которую планируют построить к 2035 году.

Источник: Hromadske со ссылкой на совместную презентацию космических агентств Китая и РФ

Детали: Согласно представленной концепции, построение базы будет происходить в три этапа: разведка, строительство и эксплуатация.

На этапе разведки, который продлится до 2025 года, на Луну будет запущено шесть исследовательских аппаратов (три китайских - "Чанъэ-4", "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и три российских - "Луна -25", "Луна-26", "Луна-27"). Тогда же должно определиться финальное место для строительства станции.

Второй этап - строительство - должно продолжаться в течение 2026-2030 годов. В нем примут участие аппараты "Чанъэ-8" и "Луна-28". А на третьем этапе, который продлится до 2035-го, должны быть сведены все основные объекты станции и начаться ее эксплуатация.

Согласно с проектом, станция будет состоять с ряда модулей: телекоммуникационного, энергетического, лабораторного, технологического, исследовательского, модуля наблюдения и связи с Землей, командного центра и взлетно-посадочной полосы.

После начала эксплуатации лунной станции к проекту планируется привлечь и другие государства, кроме Китая и России. При этом, хотя на презентации показывали двух космонавтов, станция не будет предусматривать пребывания людей - по крайней мере, на длительной основе.

Предыстория:

Россия и Китай подписали меморандум о создании Международной научной лунной станции.

Украинская правда