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СБУ разоблачила мужчину в загрязнении земель на Черкащине

Среда, 16 июня 2021, 19:20
 

В Черкасской области Служба безопасности разоблачила местного жителя в масштабном загрязнении и порче земель. Экологии региона нанесен ущерб более чем 24 млн грн.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным предварительного следствия, в 2020 году житель города Городище заключил договор с коммерсантами на поставку опасных промышленных отходов производства для собственных нужд. Он приобрел более 500 тонн картонно-бумажных отходов для изготовления паллетов. Злоумышленник хранил токсичные вещества на земельном участке без соответствующей на то разрешительной документации.

Свалка находилась на территории бывшего завода, а опасные отходы хранил под открытым небом. По заключению экспертов, действия мужчины привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Судебно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству миллионные убытки.

Ему сообщено о подозрении в ч. 2 статье "Загрязнение или порча земель". Такие действия наказываются ограничением свободы на срок от двух до 5 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Украинская правда

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СБУ экология убытки

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