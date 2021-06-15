В НАПК объяснили требование отменить назначение Витренко

По словам Новикова, пребывания его в США на Генассамблее ООН и вынесения предписания не связаны, поскольку его вынесли после того, как получили и проверили соответствующие документы.
Что предшествовало: 15 июня в НАПК сообщили, что распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.
Сам Витренко назвал предписание НАПК незаконным и предвзятым и заявил, что будет обжаловать его в суде.
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Почему это важно: На прошлой неделе Новиков находился с визитом в США. И упомянутое предписание появилось сразу после его возвращения домой. По данным источников "Украинской правды", Штаты заняли очень жесткую позицию относительно "Нафтогаза", а также относительно реформы корпоративного управления, с первого дня назначения Витренко. Этот вопрос поднимался и на встрече Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Собеседники УП отмечали, что в Офисе президента были убеждены, что проблему с назначением Витренко уладили, и "она не представляет угрозы".
Предыстория:
28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".