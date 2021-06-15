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Оппозиция подала альтернативный законопроект о деолигархизации

Вторник, 15 июня 2021, 17:31
 

Группа народных депутатов из оппозиционных фракций зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о деолигархизации.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Речь идет о проекте закона №5599-1 "О деолигархизации, содействии конкуренции, очищении власти от коррупционных действий и социальной ответственности бизнеса".

Его зарегистрировали на сайте парламента во вторник 15 июня и передали на рассмотрение руководству Рады.

Среди авторов законопроекта народные депутаты Николай Княжицкий, Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Евросолидарность"), Андрей Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров ("Голос"), Сергей Власенко, Александр Абдулин, Иван Крулько ("Батькивщина").

Текста законопроекта на сайте Рады пока не обнародовали.

Предыстория: 

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
  • Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.
  • 2 июня Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект этого закона.
  • Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк проанализировал законопроект и назвал критерии, по которым будут определять статус олигарха.
  • 3 июня на сайте Рады появился текст проекта закона.

Украинская правда

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олигархия Верховная рада

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