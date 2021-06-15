Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабмин в ближайшее время обжалует в суде предписание НАПК об отмене решения назначить главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Об этом он сообщил в Facebook.

"НАПК внесло предписание, которым требует от КМУ отменить пункты 8 и 9 распоряжение Кабмина №370-р, согласно которым господин Юрий Витренко был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

НАПК играет важную роль в реализации антикоррупционной политики, а потому позиция этого органа не может оставаться без внимания и игнорироваться", - написал он.

По словам министра, остается "ряд вопросов, ответы на которые предписание НАПК не содержит".

Также он добавил, что НАПК вносит обязательное предписание Кабмину, органу, в подчинение которому находится, но Кабмин не использует политических средств воздействия на подчиненный орган, а идет в суд.

"Убежден, что проблемная ситуация будет должным урегулирована в ближайшее время", - резюмировал он.

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Напомним:

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание яляется незаконным.

"Центр противодействия коррупции" направил в НАПК обращение относительно обстоятельств, которые могут свидетельствовать о нарушении главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко требований и ограничений, установленных ЗУ "О предотвращении коррупции".

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".