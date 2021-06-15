Все разделы
Укр / Рус

Правительство обжалует в суде предписание НАПК по Витренко – министр

Вторник, 15 июня 2021, 12:35

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабмин в ближайшее время обжалует в суде предписание НАПК об отмене решения назначить главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Об этом он сообщил в Facebook.

"НАПК внесло предписание, которым требует от КМУ отменить пункты 8 и 9 распоряжение Кабмина №370-р, согласно которым господин Юрий Витренко был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

НАПК играет важную роль в реализации антикоррупционной политики, а потому позиция этого органа не может оставаться без внимания и игнорироваться", - написал он.

По словам министра, остается "ряд вопросов, ответы на которые предписание НАПК не содержит".

Также он добавил, что НАПК вносит обязательное предписание Кабмину, органу, в подчинение которому находится, но Кабмин не использует политических средств воздействия на подчиненный орган, а идет в суд.

"Убежден, что проблемная ситуация будет должным урегулирована в ближайшее время", - резюмировал он.

Читайте также: Переворот в "Нафтогазе": чем Витренко лучше Коболева?

Напомним:

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание яляется незаконным.

"Центр противодействия коррупции" направил в НАПК обращение относительно обстоятельств, которые могут свидетельствовать о нарушении главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко требований и ограничений, установленных ЗУ "О предотвращении коррупции".

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин Нафтогаз Витренко суд

powered by lun.ua
Материалы по теме
ВВП Украины к 2030 году может вырасти до 450 миллиардов долларов – советник Шмыгаля 15 июня 2021, 09:20
Трансформацию угольных регионов планируют начать в этом году – Шмыгаль 14 июня 2021, 15:21
Кабмин планирует сократить количество госслужащих на 10% – премьер 11 июня 2021, 15:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!