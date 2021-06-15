Кандидат в канцлеры Германии: "Северный поток-2" не должен использоваться для шантажа Украины

Кандидат в канцлеры Германии от правящего в стране Христианско-демократического союза Армин Лашет поддерживает достройку газопровода "Северный поток-2", но заявляет, что он не должен быть использован для шантажа Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лашет сказал в интервью DW.

"Моя позиция всегда была очень четкой. Нам нужен этот газопровод, это экономический проект, он нужен для энергоснабжения. И всегда существовало условие: не должно быть геополитических потерь для Украины. Этот трубопровод не должен быть использован для того, чтобы шантажировать Украину, или страны Балтии, или Польшу", - сказал Лашет.

По его словам, газопровод заработает в этом году, и когда начнется транспортировка газа, необходимо обратить внимание на геополитические правила и защиту Украины.

"И такая договоренность существует на европейском уровне", - добавил он.

Он также положительно оценил решение президента США Джо Байдена отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2".

Как известно, Украина выступает против "Северного потока-2", и считает, что условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 июня сообщил, что Вашингтон и Берлин обсуждают варианты смягчения последствий введения в действие газопровода.

По его словам, один из вариантов, который Вашингтон обсуждает с европейскими партнерами, - гарантировать, что Украина будет продолжать получать сборы за транзит газа в течение "многих лет в будущем".

Европейская правда