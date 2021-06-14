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Ковид-сертификат должен появиться в "Дії" 1 июля – ОП

Понедельник, 14 июня 2021, 16:40
 

Внутренний украинский "ковид-сертификат" должен появиться в приложении "Дія" 1 июля.

Источник: совещание у президента 14 июня, сообщает Офис президента

Детали: Указано, что работа над созданием так называемого ковид-сертификата продолжается.

По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский "ковид-сертификат" должен появиться в приложении "Дія".

Предыстория:

В конце мая власти отмечали, что планируют запустить в оборот "паспорта вакцинации" для украинцев с 1 июля.

В начале июня министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сказал, что Украина введет цифровые COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как такие сертификаты будут введены в действие в Европейском Союзе.

Сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

В то же время семь стран Евросоюза 1 июня начала выдавать цифровые сертификаты вакцинации за месяц до запуска программы по всему блоку.

Украинская правда

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"Дія" коронавирус туризм

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