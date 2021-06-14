Оператор газотранспортной системы приблизился к выходу на биржу

Оператор газотранспортной системы определил Украинскую энергетическую биржу как оператора, который будет организовывать биржевую торговлю природным газом для нужд предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

Отмечается, что с 16 апреля по 2 июня 2021 года Оператор ГТС Украины принимал заявки от бирж на организацию биржевой торговли природным газом. По результатам оценки УЭБ была определена победителем.

"Развитие биржевой торговли газом - это залог роста конкуренции, а следовательно и прозрачного формирования рыночной цены на газ. Выход Оператора ГТС Украины на биржу должен способствовать повышению ликвидности и развития оптового рынка краткосрочных стандартизированных продуктов", - отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Он добавил, что уже проведена необходимая интеграция информационных систем, а также запущена торговля газом с поставкой в течение суток и на сутки вперед.

Кроме того, в ОГТС напомнили, что в январе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон, которым позволил оператору и другим госпредприятиям покупать природный газ на товарных биржах, как это происходит в других европейских странах.

Экономическая правда