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В Швейцарии отклонили закон о защите климата, предусматривавший подорожание топлива

Понедельник, 14 июня 2021, 10:20

Граждане Швейцарии на референдуме в воскресенье отклонили две экологические инициативы и закон о защите климата.

Об этом сообщает DW.

Особенно неожиданным оказалось "нет" закону - против него проголосовали 51,6% жителей страны, принявших участие в референдуме.

Правительство и парламент страны несколько лет работали над разработкой этого закона, который предусматривал до 2030 года сокращение ежегодного объема выбросов CO2 вполовину от уровня 1990 года.

В случае принятия этого закона бензин и дизельное топливо подорожали бы, а за авиаперелеты жителям страны, в зависимости от маршрута, пришлось бы платить большую сумму - до 120 франков (примерно 110 евро).

Теперь непонятно, как Швейцария планирует выполнять свои обязательства в рамках Парижского климатического соглашения.

Вынесенные на референдум аграрные инициативы имели целью прежде всего утвердить в Швейцарии производства биопродуктов.

Одна инициатива предусматривала непредоставление субсидий фермерам, которые используют для борьбы с вредителями синтетические средства. А другая инициатива предусматривала полный запрет синтетических пестицидов и преобразования Швейцарии в 100-процентного производителя биопродукции. Обе инициативы отклонили около 61% голосов.

Европейская правда

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Швейцария бензин экология

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