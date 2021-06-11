"Северный поток-2" составит прямую угрозу для Украины и НАТО - глава МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау раскритиковал решение Вашингтона отказаться от санкций против компании-оператора газопровода "Северный поток-2", который строится для транспортировки природного газа из России в Германию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita.

"Президент Путин заявил в Санкт-Петербурге, что после завершения строительства "Северного потока-2" Украине придется "проявлять добрую волю и вести себя вежливо". Вы знаете, что это означает в устах российского лидера. Это угроза. Политика должна проводиться исходя из реалий настоящего, а не на основе собственных желаний. Россия проводит агрессивную политику в отношении своих соседей, используя вооруженные нападения, шантаж и угрозы. Это будет усилено в этой политике. С другой стороны, Североатлантический альянс будет ослаблен", - сказал Рау.

По его словам, россияне изначально имели такие планы, готовясь к строительству двух веток "Северного потока".

"Это должны были быть проекты, направленные на разрушение единства Запада. Немецкое правительство попало в эту русскую ловушку, а теперь и администрация Джо Байдена попадает в нее. Это приведет к эскалации агрессивного поведения России. Уже осенью 2021 года. Мы будем свидетелями новых российских военных маневров "Запад". Вскоре Россия получит возможность проверить реакцию США и Германии. Кто тогда оплатит счет за немецкие и американские ошибки? Никакой кризис не будет разрешен, если не отвечать на телефонные звонки", - сказал Рау.

Он заявил, что на этой неделе в Вашингтоне проходят переговоры между близкими соратниками канцлера Ангелы Меркель и советниками президента Байдена о завершении "Северного потока-2".

"Эта формула американо-российско-германского диалога не может заменить переговоры между Америкой и союзниками на восточном фланге НАТО, которые по-особому ощущают последствия этих решений. В конце концов, этот газопровод кардинально укрепит общие интересы Германии и России и создаст прямую угрозу миру в Европе. Будет расти военная угроза для Украины, а также Польши и других стран НАТО из Центральной Европы", - сказал министр.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ошибкой решение США отказаться от санкций против компании-оператора газопровода "Северный поток-2" для налаживания отношений с Германией.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

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