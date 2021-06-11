🎈Клубу УП 1 год: приглашаем читателей на спецпоказ нового докфильма "Украинской правды" (укр)

16 червня "Українська правда" запрошує своїх читачів на святкування першої річниці Клубу УП!

Будемо ділитися результатами Клубу, дивитися новий докфільм УП та запалювати вогники на святковому торті :) Реєструйтеся на зустріч ось тут.

Увесь рік разом із нашими читачами у Клубі УП ми доводили, що журналістика – спільна справа авторів та читачів. На Дні народженні Клубу розкажемо про те, що саме редакції вдалося зробити завдяки читачам і прозвітуємо, на що витратили ваші внески. Нам вдалося зібрати вже 1,5 мільйона гривень 💪 І головне – редакція продовжує будувати спільноту читачів, які хочуть бути причетними до журналістики УП.

На цій святковій зустрічі раді показати вам новий документальний фільм УП "Треба ще вижити", який створено у тому числі завдяки фінансовій підтримці Клубу читачів. Поки що стрічку можна побачити лише на закритих показах, бо плануємо представляти роботу на кінофестивалях.

Це історія про лікаря Івана Черненка з районної лікарні на Одещині. Іван щодня здійснює подвиг – робить свою роботу професійно, і іноді цього цілком достатньо для того, щоб рятувати людей.

"Цей фільм про нашу систему і складність змін. І він про підтримку, тому що будь-хто, навіть найбільший ідеаліст та сміливець може зламатися так, і не побачивши втілення своєї мрії", – розповідає головна редакторка УП Севгіль Мусаєва, одна з продюсерок стрічки.

Важливо! Кількість місць на показ 16-го червня обмежена до 50 гостей. Зовсім скоро ми влаштуємо ще один перегляд фільму. Залишайте свій контакт в анкеті – дату та час наступної події анонсуємо згодом.

Чекаємо на вас у середу, 16 червня о 18:30.

Місце: Освіторія Хаб, Московська 2, Київ.

До зустрічі!

Ваша УП