Посол ЕС рассказал, как Украина может профинансировать свою зеленую трансформацию

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас считает, что украинская промышленность и частный сектор могли бы взять на себя часть бремени по финансированию "зеленых преобразований" в Украине.

Об этом он заявил во время 12-го Европейско-украинского энергетического дня, сообщает "Европейская правда".

"Конечно, существует вопрос "Каким образом финансировать зеленые преобразования?" и с этим вопросом сталкивается не только правительство Украины. Правительство каждой страны в мире работает над решением этого вопроса. Не существует ни одной страны, где зеленые преобразование возможно профинансировать только за счет государственных средств" - сказал Маасикас.

По его словам, украинская промышленность и частный сектор могли бы понести часть этого бремени.

"По состоянию на сегодня украинская промышленность платит только 15 центов за 1 тонну выбросов СО2, в то время, когда в ЕС цена достигла 50 евро", - отметил Маасикас.

Он отметил, что принцип "загрязнитель платит" также применяться с тем, чтобы эти средства ре-инвестировались для финансирования необходимых мероприятий по "озеленению".

Посол напомнил, что Европейская комиссия и правительство Украины уже начали диалог по Европейскому "Зеленому соглашению", и о том, как Украина может согласовать свои действия с этим документом. По его словам, ЕС ценит, что Украина планирует повысить планы по снижению выбросов с 40 до 65% к 2060 году.

В то же время Маасикас подчеркнул, что в Украине еще есть те, кто до сих пор пытается доказать, что зеленые преобразования не столь важны по сравнению с вопросами сохранения рабочих мест, поддержание работы старых предприятий в том виде, как они работают сейчас.

"Даже если оставить в стороне вопрос" озеленения" и "исцеления" планеты, и посмотреть на тарифы на электроэнергию для потребителей, то они в Украине являются уже достаточно высокими. И это в основном, является следствием того, даже несмотря на существование перекрестного субсидирования, что инфраструктура является изношенной. И эта проблема происходит ежедневно, и каждый раз это стоит все больше и больше. И это была бы мой ответ всем тем, кто говорит "пусть работает так, как работает", - сказал Маасикас.

Исправлено: Заголовок, лед и цитаты в новости, приведенные ранее агентством "УНИАН" и опубликованные "ЕП" и "ЭП", были исправлены по просьбе отдела прессы и информации Представительства Европейского Союза в Украине из-за некорректного перевода слов посла, предоставленного организаторами события. "Европейская правда" и "Экономическая правда" просят прощения у читателей.

Европейская правда