Только треть небанковского рынка является активной – НБУ

По данным Национального банка на финансовом рынке есть около 1400 финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей, из которых две трети фактически не работают.

Об этом в НБУ рассказали по итогам встречи с компаниями.

Наибольшая доля "спящих" учреждений, говорят в регуляторе, среди финкомпаний-гарантов и финкомпаний-лизингодателей. Доля активных компаний составляет всего 6% и 2% соответственно.

Также 7% финкомпаний, ломбардов и лизингодателей не подали отчетность за первый квартал 2021 года, что является базовым обязанностью поставщиков финуслуг. Еще 5% компаний подали отчетность с нарушениями - не у полном объеме или с некорректной информацией.

В то же время, добавили в НБУ, еще в третьем квартале 2020 года 15% компаний допустили нарушения в отчетности.

Национальный банк в июне также впервые временно остановил лицензии 36 участникам рынка за непредставление отчетности за первый квартал. Мера воздействия применена к 19 финкомпаниям, 13 ломбардам и 4 лизингодателям.

Указанные участники рынка потеряли право заключать новые договоры о предоставлении финуслуг и договоры, которые увеличивают обязательства этих компаний.

Отмечается, что 25 учреждений (19 финкомпаний и 6 ломбардов) не соблюдали норматив собственного капитала по итогам первого квартала 2021 года. Они нуждаются в докапитализации на сумму 118 млн грн.

Напоминаем:

В первом квартале года небанковский сектор оставался высокодоходным, практически все сектора выросли в объемах операций.

Экономическая правда