В Украине заработал поквартирный учет тепла в домах старой застройки (укр)

Рахунки за теплову енергію складають близько 70% всіх витрат власників квартир на комунальні платежі.

Тоді як споживання води, газу та електроенергії обліковується в квартирах за індивідуальним лічильником, найбільш дорога теплова енергія в багатоквартирних будинках старої забудови донедавна обліковувалась та розподілялась лише по загальнобудинковому лічильнику.

Такий спосіб розподілення платежів за тепло є несправедливим, оскільки до різних квартир в будинку доходить різна кількість тепла.

Технічною перешкодою для встановлення індивідуальних лічильників тепла в старих будинках є вертикальна система опалення. В сусідніх європейських країнах, наприклад, Чехії або Польщі, цю проблему вирішили встановленням на кожну батарею в квартирі спеціальних приладів-розподілювачів.

Цей прилад фіксує кількість тепла, що припадає на конкретну батарею і далі обраховуває долю споживання від загальнобудинкової.

В Україні відповідна методика, що уможливила застосування цих приладів, була затверджена Мінрегіоном у 2016 році. І вже 2017 року з’явилися перші ОСББ, що встановили на батареї ці прилади разом з терморегуляторами, щоб регулювати кількість тепла, яке заходить у квартиру.

Опалювальний сезон 2020-2021 пройшли вже десятки ОСББ, в яких була повністю реконструйована система опалення із встановленням приладів-розподілювачів та терморегуляторів. Так, в херсонському ОСББ "Лавреньова, 22" серед 106 квартир оплата за опалення розподілилася залежно від фактичної кількості спожитого тепла кожною квартирою: у 41 квартирі власники економили та сплатили від 6 до 10 грн за місяць за м2, у 34 – від 11 до 15 грн, у 21 – від 16 до 23 грн, у 6 – від 28 до 31 грн.

17 червня 2021 року компанія Danfoss Україна організовує двогодинну онлайн-конференцію "Danfoss ReCon 2021: поквартирний облік та регулювання тепла в українських ОСББ".

Приділіть лише 2 години і дізнайтеся про три кроки до повної реконструкції системи опалення у вашому будинку, а також про державні та міські програми компенсації енергоефективних заходів, що разом компенсують до 70% всіх витрат.

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