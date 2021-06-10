JBS заплатил хакерам 11 миллионов долларов выкупа

Крупнейший в мире производитель мяса, бразильский концерн JBS заплатил хакерам после кибератаки выкуп размером 11 млн долларов.

Источник: гендиректор, входящей в концерн компании из США JBS USA, Андре Ногейры, цитирует DW

Прямая речь: " Это было очень трудное решение для нашей компании.

Однако мы посчитали, что оно должно быть принято для предотвращения любого потенциального риска для наших клиентов".

Детали: По его данным, власти США начали расследование, и ни данные самого предприятия, ни его клиентов или сотрудников не были скомпрометированы.

JBS - крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания. Она контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней США.

Предыстория:

В кибератаке на фирму-производителя мясной продукции JBS SA, штаб-квартира которой базируется в Бразилии, Белый дом подозревал российских хакеров.

Российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi) стояла за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS - так заявило ФБР.

В американской мясоперерабатывающей компании JBS USA объявили, что все ее глобальные объекты полностью готовы к работе после кибератаки, которую, как считается, совершили российские хакеры.

Украинская правда