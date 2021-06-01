Меркель отправляет в США делегацию для обсуждения "Северного потока-2"
Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направляет в Вашингтон переговорную группу для обсуждения проекта газопровода "Северный поток-2".
Источник: Bloomberg
Детали: Согласно сообщению, делегация во главе с советником канцлера по вопросам внешней политики Яном Хеккером и ее главным экономическим советником Ларсом-Хендриком Роллером встретится с советником США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.
Визит немецкой делегации, который состоится за несколько дней до первой поездки Байдена в Европу, направленный на снижение напряжения между США и Германией.
Предыстория:
- В компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством российского газопровода "Северный поток-2", заявили о возобновлении работ по прокладке труб в немецких водах.
- Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.
- Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает переговоров с Соединенными Штатами по газопроводу "Северный поток-2" и считает санкции против него сомнительными.
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