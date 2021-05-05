"Укрзализныця" возобновляет сообщение на Житомирщине

С 5 мая на Житомирщине "Укрзализныця" возобновляет посадку и высадку на станциях области – это последний регион, где действовали ограничения касательно железнодорожного сообщения.
Источник: "Укрзализныця"
Дословно: "В связи с этим, Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также проездных документов в/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, радулин, Новоград-Волынский, Белокоровичах, Олевск".
Детали: Речь идет о таких поезда:
№13 / 14 Киев - Солотвино;
№29 / 30 Киев - Ужгород;
№43 / 44 Ивано-Франковск - Киев;
№45 / 46 Ужгород - Лисичанск;
№58 / 57 Ковель - Одесса,
№88 / 87 Ковель - Новоалексеевка;
№98 / 97 Ковель - Киев;
№134 / 133 Николаев - Рахов;
№142 / 141 Львов - Бахмут;
№188 / 187 Ковель - Николаев
№743 / 744 Киев - Львов.
Теперь все поезда в стране курсируют по графику, поскольку нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении.
Что предшествовало: С 5 мая в Житомирской области будут ослаблены карантинные меры, регион перейдет из красной зоны эпидемической опасности в желтую.