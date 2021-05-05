Кто производит самый вкусный пломбир в Украине? Результаты исследования

При изготовлении пломбира все производители должны соблюдать национальный стандарт ДСТУ 4733:2007, определяющий единый рецепт, состав продукта, технологический процесс.

Так гарантируется высокое качество традиционного продукта. Но одинаково ли вкусен пломбир разных производителей?

Предпочтения украинских потребителей в категории "Пломбир" выяснял Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

По данным исследования, потребителям известны такие производители пломбира:

"Рудь" — самый известный и часто упоминаемый среди определившихся респондентов производитель. Также были названы: "Ласунка", "Три медведя", "Белая Бяроза".

Производители самого вкусного пломбира

Респондентам предложили создать собственный рейтинг производителей пломбира: выбрать победителей и распределить среди них первое, второе, третье места.

Первое место занял производитель "Рудь": так считает большинство респондентов. Второе место — "Белая Бяроза", третье — "Ласунка".

Самый вкусный пломбир

Респондентов попросили назвать пломбир без наполнителей, вкус которого нравится им больше остальных.

Самым вкусным оказалось мороженое "Эскимос" производителя "Рудь".

В перечне вкусного мороженого оказались также "Пломбир" производителя "Белая Бяроза", "Стакан Великан" и "Малюк-Ам" производителя "Ласунка", "Крещатик" производителя "Хладопром" и другие.

В опросе принимали участие 1200 респондентов, проживающих в разных регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

Выборка репрезентативна по показателям возраста, пола, типа поселения. Статистическая погрешность составляет +/− 2,9 %.

Результаты исследования основаны на данных прошедшего летнего сезона.