Кто производит самый вкусный пломбир в Украине? Результаты исследования
При изготовлении пломбира все производители должны соблюдать национальный стандарт ДСТУ 4733:2007, определяющий единый рецепт, состав продукта, технологический процесс.
Так гарантируется высокое качество традиционного продукта. Но одинаково ли вкусен пломбир разных производителей?
Предпочтения украинских потребителей в категории "Пломбир" выяснял Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS.
По данным исследования, потребителям известны такие производители пломбира:
"Рудь" — самый известный и часто упоминаемый среди определившихся респондентов производитель. Также были названы: "Ласунка", "Три медведя", "Белая Бяроза".
Производители самого вкусного пломбира
Респондентам предложили создать собственный рейтинг производителей пломбира: выбрать победителей и распределить среди них первое, второе, третье места.
Первое место занял производитель "Рудь": так считает большинство респондентов. Второе место — "Белая Бяроза", третье — "Ласунка".
Самый вкусный пломбир
Респондентов попросили назвать пломбир без наполнителей, вкус которого нравится им больше остальных.
Самым вкусным оказалось мороженое "Эскимос" производителя "Рудь".
В перечне вкусного мороженого оказались также "Пломбир" производителя "Белая Бяроза", "Стакан Великан" и "Малюк-Ам" производителя "Ласунка", "Крещатик" производителя "Хладопром" и другие.
В опросе принимали участие 1200 респондентов, проживающих в разных регионах Украины, кроме оккупированных территорий.
Выборка репрезентативна по показателям возраста, пола, типа поселения. Статистическая погрешность составляет +/− 2,9 %.
Результаты исследования основаны на данных прошедшего летнего сезона.
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