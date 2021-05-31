Скоростной трамвай на Борщаговку закроют до середины августа

Со 2 июня по 15 августа закроют движение на линии скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры" в Киеве.

Источник: сайт Киевской администрации, КП "Киевпастранс"

Дословно: "Из-за капитального ремонта улицы Борщаговской в ​​Соломенском районе до 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры". Закрытие движения предварительно планируется со 2 июня".

Детали: На время выполнения ремонта в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта внесут изменения. О них обещают сообщить отдельно.

Заказчиком капремонта является КК "Киевавтодор".

Как сообщает КП "Киевпастранс", со 2 июня до 15 августа закроют движение трамваев №1 и №3.

На период проведения работ организуют движение:

трамвайного маршрута № 2 "Проспект Академика Королева – станция "Ромена Роллана" по следующей схеме: ул. Академика Королева – ул. Симиренко – бульв. Кольцова – ул. Владимира Покотило – ул. Леся Курбаса;

"Проспект Академика Королева – станция "Ромена Роллана" по следующей схеме: ул. Академика Королева – ул. Симиренко – бульв. Кольцова – ул. Владимира Покотило – ул. Леся Курбаса; временного автобусного маршрута № 1-Т "Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная" по следующей схеме: ул. Симиренко – ул. Семьи Сосниных – ул. Кольцова – ул. Литвиненко-Вольгемут – ул. Зодчих (в обратном направлении ул. Владимира Покотило) – ул. Леся Курбаса – ул. Любомира Гузара – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная;

"Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная" по следующей схеме: ул. Симиренко – ул. Семьи Сосниных – ул. Кольцова – ул. Литвиненко-Вольгемут – ул. Зодчих (в обратном направлении ул. Владимира Покотило) – ул. Леся Курбаса – ул. Любомира Гузара – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная; временного автобусного маршрута № 3-Т "Кольцевая дорога – ул. Старовокзальная" по следующей схеме: ул. Леся Курбаса – ул. Любомира Гузара – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная.

Интервал движения в будни обещают 1-3 мин в часы пик и 5-6 мин в другое время, в выходные дни – 4-6 мин.