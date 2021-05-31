В Виннице подорожал проезд: больше чем в Киеве

С 1 июня в Виннице проезд в маршрутных такси подорожает до 10 гривен за поездку.

Источник: Винницкий городской совет

Дословно: "29 апреля исполком городского совета пересмотрел тарифы на проезд в маршрутных такси – с 1 июня стоимость проезда в этом виде общественного транспорта составит 10 гривен".

Детали: Также утвердили тариф 12 гривен за одну поездку на перевозку пассажиров к присоединенным к Виннице общинам (маршруты №30а и №30Б) и на ночном маршруте №25н (перевозит пассажиров с 22:00 до 6:00).

Городская власть объяснила, что изменение цены на проезд в первую очередь вызвано подорожанием всех составляющих тарифа. Кроме того, из-за COVID-карантина на 62,1% упал пассажиропоток.

Сообщается, что еще в феврале перевозчики просили повысить стоимость проезда в городских маршрутках до 12 гривен за поездку.

В горсовете также отметили, что частные перевозчики должны установить валидаторы и обеспечить безналичную оплату проезда.