ЕС на следующей неделе продлит запрет на инвестиции в Крыму – СМИ
Послы стран Европейского Союза на следующей неделе утвердят продление запрета на инвестирование в Крыму.
Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Послы ЕС продолжат запрет на инвестиции в Крым на один год 9 июня", - написал Джозвяк.
После этого решение о санкциях еще предстоит формально принять Совету ЕС.
Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.
Недавно глава Европейского парламента Давид Сассоли, которому Россия запретила въезд призвал к ужесточению санкций против российских чиновников.
Напомним, 30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых – вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.
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