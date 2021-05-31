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ЕС на следующей неделе продлит запрет на инвестиции в Крыму – СМИ

Понедельник, 31 мая 2021, 12:55
 

Послы стран Европейского Союза на следующей неделе утвердят продление запрета на инвестирование в Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС продолжат запрет на инвестиции в Крым на один год 9 июня", - написал Джозвяк.

После этого решение о санкциях еще предстоит формально принять Совету ЕС.

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Недавно глава Европейского парламента Давид Сассоли, которому Россия запретила въезд призвал к ужесточению санкций против российских чиновников.

Напомним, 30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых – вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Европейская правда

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ЕС Крым санкции

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