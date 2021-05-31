Шмыгаль обещает, что в этом году зарплаты учителей вырастут на 30%

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что уровень зарплаты учителей вырастет на 30% в течение 2021 года.

Об этом он сказал на форуме "Украина 30. Образование и наука", передает "Укринформ".

"В этом году мы увеличим заработные платы учителей на 30%, но, конечно, наша цель - это не меньше, чем средняя заработная плата по стране. Должен быть минимальный базис для учителей, для педагогов", - заявил премьер.

По его словам, власти позаботиться о достаточном количестве школ и детских садов, то есть необходимо создать современную развитую инфраструктуру и инициатива президента "Большое строительство" позволит это сделать.

"Мы можем говорить, учитывая прошлый и этот год, о сотнях построенных школ и садиков в нашем государстве, которые создают качественную современную инфраструктуру для образования", - добавил Шмыгаль.

Напомним:

С 1 января зарплаты работников образования в Украине увеличились на 20%.

В МОН отметили, что в госбюджете на 2021 год Министерству образования и науки Украины предусмотрены расходы в объеме 139,5 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше, чем в 2020 году.

В основном это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 – на 8,4%.