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Летом карантин могут ослабить – Минздрав

Понедельник, 31 мая 2021, 09:25
 

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует ослабление карантина на летний период.

Источник: Ляшко в интервью ТСН

Прямая речь: "Да, на летний период" (могут ослабить карантин – ред.)

"Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому, когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления".

Детали: Министр добавил, что нужно искать золотую середину между способностью медицинской системы лечить больных и экономическими интересами.

Экономическая правда

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карантин коронавирус Минздрав

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