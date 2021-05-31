Летом карантин могут ослабить – Минздрав
Понедельник, 31 мая 2021, 09:25
Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует ослабление карантина на летний период.
Источник: Ляшко в интервью ТСН
Прямая речь: "Да, на летний период" (могут ослабить карантин – ред.)
"Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому, когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления".
Детали: Министр добавил, что нужно искать золотую середину между способностью медицинской системы лечить больных и экономическими интересами.
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