Нацбанк продал золотых памятных монет на более чем 2 миллиона

Нацбанк во время электронного биржевого аукциона, состоявшегося 27 мая 2021 года, реализовал все памятные золотые монеты "1 Гривна" на общую сумму почти 2,25 млн грн.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Участники аукциона (физические и юридические лица) приобрели все 50 памятных монет "1 Гривня" в футлярах на общую сумму почти 2,25 млн грн.

Подробные результаты аукциона будут опубликованы на официальном сайте Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ", - говорится в сообщении.

Следующий аукцион по продаже этой памятной монеты Национальный банк планирует провести 3 июня 2021 года.

На торги предложат 50 шт. памятных монет "1 Гривня" (50 лотов - по одной монете в футляре в каждом лоте).

Напомним:

Нацбанк 17 мая 2021 года ввел в обращение золотую памятную монету "1 Гривня", она изготовлена ​​из золота 999,9 пробы.

Экономическая правда