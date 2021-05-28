Странам пора ослабить ограничения на въезд - Международная ассоциация авиатранспорта

Глава Международной ассоциации воздушного транспорта IATA считает, что слишком осторожные правительства стран способствовали тому, что туристический кризис затянулся до сих пор - при этом он ожидает улучшения во втором полугодии.

Об этом в комментарии Reuters рассказал Вилли Уолш, директор IATA.

По его словам, есть достаточно оснований ожидать от второго полугодия 2021 года лучших условий для увеличения путешествий в мире.

Однако, по мнению Уолша, правительства стран ведут себя слишком осторожно и им следует менять правила путешествий. Так, они должны учитывать то, что вакцинированные туристы или такие, которые выполнили тест на COVID-19, несут минимальные риски статистике заболеваемости.

"Кризис авиаперевозок, сначала вызванный пандемией, на данный момент является на самом деле кризисом, вызванным правительственными ограничениями", - добавил он. В пример Уолш привел Великобританию, которая требует при въезде в страну два негативных теста на коронавирус и самоизоляцию. В то же время, страны, определенные Британией как "среднего риска", имеют очень низкий уровень заболеваемости.

Напоминаем:

В январе - апреле 2021 года пассажиропоток украинских аэропортов сократился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 16,2% и составил 1632,9 тыс пассажиров, международных - на 15,2% и составили 1484,9 тыс пассажиров.

Экономическая правда





