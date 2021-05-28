СБУ разоблачила в Николаеве масштабное хищение дизтоплива Укрзализныци
СБУ в Николаеве задержала чиновников Укрзализныци, которые ежемесячно сливали из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Ежемесячно дельцы наносили ущерб до 50 тыс долл. Недостаток горючего мог привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом.
Сотрудники СБ Украины задокументировали противоправную деятельность работников депо. Чиновники, по предварительному сговору с представителями криминальной среды, организовали механизм похищения горюче-смазочных материалов хозобщества. Дизтопливо дельцы сбывали через подконтрольные АЗС", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, группировка действовала с декабря прошлого года.
"Правоохранители с привлечением спецназа ЦСО "А" задержали семерых участников группировки. Среди них 3 чиновника Укрзализныци и 4 представителя криминальных кругов. Во время обысков изъято похищенное топливо на сумму более 1,7 млн грн", - добавили в СБУ.
Сообщается, что начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 и в 208 УКУ.
Продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам группировки.
Экономическая правда
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