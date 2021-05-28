Небанковский финсектор остается высокодоходным – НБУ

В первом квартале года небанковский сектор оставался высокодоходным, практически все сектора выросли в объемах операций.

Об этом говорится в Обзоре небанковского финансового сектора Нацбанка.

Отмечается, что трансформация рынка продолжилась путем добровольного выхода из рынка неактивных финансовых компаний. Также ожидается обновление законодательства по регулированию небанковского рынка, что будет способствовать повышению его прозрачности и платежеспособности, управлению рисками.

Так, активы страховых компаний уменьшились на 1% против предыдущего квартала. Доходность сегмента страхования жизни в I квартале сохранилась, однако показатели рентабельности снизились в годовом измерении из-за роста административных расходов.

Коэффициенты убыточности за квартал в годовом измерении почти не изменились и составляют 47% для обязательных и 41% для добровольных видов страхования.

Кроме того, на 1 апреля 2021 года 44 страховщиков-лицензиатов не выполняли норматив платежеспособности и достаточности капитала или рискованности активов.

Активы кредитных союзов и их кредитования растут очень медленно. Доля неработающих кредитов в I квартале превысила докарантинний уровень 2020 года на 2 - 4 в. п.

Несмотря на низкую операционную эффективность кредитные союзы получили прибыль в I квартале из-за сокращения отчислений в резервы кредитных убытков. Также, благодаря снижению соотношения операционных расходов к операционным доходам. Рост последних обусловлен увеличением процентного спрэда.

За счет прибыли собственный капитал незначительно повысился, объем депозитов оставался почти неизменным. Также, в I квартале 9 кредитных союзов нарушали требования к достаточности капитала.

У финансовых компаний активы существенно снизились преимущественно вследствие ухода с рынка крупнейшей по объему активов компании, которая работала с юрлицами. Кредиты финкомпаний домохозяйствам растут три квартала подряд после сокращения в начале коронакризиса.

Факторинговые операции сократились больше всего из-за сезонного снижения активности в сегменте купли просроченной задолженности. По этой же причине сократился объем операций финлизинга, однако прибыли компаний были рекордными за последние три года.

Объем нового кредитования ломбардами в I квартале уменьшился почти на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, однако несколько вырос в годовом измерении. Деятельность ломбардов остается прибыльной.

Напоминаем:

Несмотря на коронакризис в 2020 году большинство сегментов небанковского сектора получили прибыль, а сектору в целом удалось вырасти по итогам года.

Экономическая правда