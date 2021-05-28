Инициатива относительно прав собственности на вакцины в ВТО: UBTA представила позицию фармсектора (укр)

Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) виступила партнером Мінекономіки України в організації діалогу між Міністерством та фармацевтичним сектором України з приводу ініціативи в межах Світової організації торгівлі (СОТ) тимчасово переглянути режим захисту прав інтелектуальної власності при виробництві антиковідних вакцин.

На запит Міністерства UBTA провела неофіційні консультації з провідними фармацевтичними компаніями України, щоб визначити практичне ставлення виробників щодо ключових елементів ініціативи та допомогти Міністерству сформувати відповідну позицію на переговорах в СОТ.

Як відомо, зазначена ініціатива ПАР, Індії ставить питання тимчасово призупинити патентний захист при виробництві антиковідних вакцин в тих країнах, де потреба в них найгостріша, а фінансові, та промислові можливості для їх закупівлі та виробництва обмежені. На початку травня зазначена ініціатива несподівано отримала політичну підтримку США.

ЄС та деякі інші країни-члени ОЕСР закликають до більш зважених підходів, які б також враховували інтереси розробників вакцин і таким чином зберігали стимули до інновацій в міжнародній фармацевтичній галузі.

"Український фармацевтичний сектор високо цінує ініціативу Мінекономіки, зокрема Торгового представника Тараса Качки консультуватися з бізнесом при підготовці позиції України. Неоднозначний характер цієї ініціативи в СОТ, потенціал та можливості українського фармацевтичного сектору та перспективи його співпраці з його міжнародними, зокрема європейськими партнерами, вимагають активного, і водночас зваженого підходу України в Женеві. Відповідно до свого мандату як асоціації українських експортерів, UBTA рада сприяти його формуванню", – зазначив директор європейського офісу UBTA Назар Бобицький.

Нагадаємо, за ініціативи UBTA 1 квітня відбувся перший спільний діалог фармацевтичного сектору та органів державної влади щодо відкриття ринку ЄС для українських лікарських засобів.