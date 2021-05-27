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ЕС выделил 25,4 млн евро для поддержки пострадавших в войне на Донбассе

Четверг, 27 мая 2021, 18:05

Европейская комиссия объявила о выделении помощи в размере 25,4 млн евро на поддержку людей, которые продолжают страдать от конфликта на Донбассе.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

Выделенные средства помогут людям, пострадавшим в результате конфликта, получить доступ к медицинской помощи, включая лучшую подготовку и реагирование на пандемию COVID-19, а также к юридической поддержке.

"Финансирование поможет отремонтировать поврежденные дома, школы и больницы. Оно обеспечит наиболее уязвимых людей средствами для удовлетворения их основных потребностей и поддержит доступ к безопасной воде и образованию в чрезвычайных ситуациях. Потребности уязвимых людей, таких как пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, будут в приоритете", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Таким образом, общий объем гуманитарной помощи ЕС с начала конфликта в Донбассе составил 190 млн евро, отметили в комиссии.

"Конфликт на Востоке Украины продолжает наносить большой вред гражданскому населению, в то время как внимание средств массовой информации и международного сообщества ослабевает. ЕС продолжает удовлетворять гуманитарные потребности по обе стороны от линии соприкосновения", - прокомментировал Янез Ленарчич, еврокомиссар по кризисному управлению.

Европейская правда

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ЕС

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