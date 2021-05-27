Процесс приватизации ОГХК: раскрыли всю информацию по запасам полезных ископаемых
В процессе подготовки к приватизации АО "Объединенной горно-химической компании" впервые сняли ограничения по доступу к геологической информации по всем запасам полезных ископаемых, которые разрабатывает АО "ОГХК".
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
"Вся информация в полном объеме находится в свободном доступе для любого потенциального инвестора и размещена в виртуальной комнате данных.
Опубликованные документы содержат подробную информацию о балансовых запасах ильменита, рутила и циркона", - говорится в сообщении.
Текущая производственная деятельность по добыче этих ископаемых позволяет АО "ОГХК" занимать такие доли на мировом рынке: ильменита - 2,3%, рутила - 6,2%, циркона - 1,4%.
"Таким образом, АО "ОГХК" является лидером в Европе и входит в перечень топ-10 мира по добыче титановых и цирконовых руд. ОГХК производит более 350 тыс тонн концентратов титановых руд и циркона высокого качества, которые экспортируются в 35 стран.
Информация о ископаемых является одним из ключевых факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность предприятия и будет определять уровень конкуренции на приватизационном аукционе", - добавили в Фонде.
В ведомстве отметили, что все желающие ознакомиться с этой информацией могут это сделать, отправив электронный запрос на privatization@spfu.gov.ua. На электронную почту спрашивающего будут отправлены ссылки для входа в комнату данных с документами.
Напоминаем:
ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГКХ) заявила о попытках срыва процесса приватизации путем распространения фейковых новостей о якобы поставках продукции на оккупированные территории.
В Фонде госимущества надеются на рост стоимости на ожидаемом в июле приватизационном конкурсе ЗАО "Объединенная горно-химическая компания", сейчас стартовую цену предложено в 3,7 млрд грн.
Сообщалось, что на АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua