Процесс приватизации ОГХК: раскрыли всю информацию по запасам полезных ископаемых

В процессе подготовки к приватизации АО "Объединенной горно-химической компании" впервые сняли ограничения по доступу к геологической информации по всем запасам полезных ископаемых, которые разрабатывает АО "ОГХК".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

"Вся информация в полном объеме находится в свободном доступе для любого потенциального инвестора и размещена в виртуальной комнате данных.

Опубликованные документы содержат подробную информацию о балансовых запасах ильменита, рутила и циркона", - говорится в сообщении.

Текущая производственная деятельность по добыче этих ископаемых позволяет АО "ОГХК" занимать такие доли на мировом рынке: ильменита - 2,3%, рутила - 6,2%, циркона - 1,4%.

"Таким образом, АО "ОГХК" является лидером в Европе и входит в перечень топ-10 мира по добыче титановых и цирконовых руд. ОГХК производит более 350 тыс тонн концентратов титановых руд и циркона высокого качества, которые экспортируются в 35 стран.

Информация о ископаемых является одним из ключевых факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность предприятия и будет определять уровень конкуренции на приватизационном аукционе", - добавили в Фонде.

В ведомстве отметили, что все желающие ознакомиться с этой информацией могут это сделать, отправив электронный запрос на privatization@spfu.gov.ua. На электронную почту спрашивающего будут отправлены ссылки для входа в комнату данных с документами.

Напоминаем:

ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГКХ) заявила о попытках срыва процесса приватизации путем распространения фейковых новостей о якобы поставках продукции на оккупированные территории.

В Фонде госимущества надеются на рост стоимости на ожидаемом в июле приватизационном конкурсе ЗАО "Объединенная горно-химическая компания", сейчас стартовую цену предложено в 3,7 млрд грн.

Сообщалось, что на АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.

Экономическая правда