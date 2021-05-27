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Минцифры запустило тест на цифровую грамотность для госслужащих

Четверг, 27 мая 2021, 14:55
 

Министерство цифровой трансформации презентовало национальный тест на цифровую грамотность для государственных служащих, который запустится на портале "Действие. Цифровое образование".

Источник: сайт Минцифры

Дословно: "Новый Цифрограм. Государственные служащие теперь могут узнать свой уровень цифровой грамотности. После составления национального теста на цифровую грамотность для госслужащих каждый получит электронный сертификат и сможет усовершенствовать именно те цифровые навыки, которые "провисают"".

Детали: Инициатива призвана повысить эффективность деятельности госслужащих.

Цифрограм основан на рамке цифровых компетентностей для граждан Украины и оценивает 30 цифровых компетенций.

Инициативу воплотили при поддержке Программы EGAP, финансируемого Швейцарией и реализуется Фондом Восточная Европа.

Предыстория:

На прошлой неделе Минцифры запустило национальный тест на цифровую грамотность для учителей.

Украинская правда

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Минцифра власть

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