В этом году на развитие регионов направят полмиллиарда
По программе "Поддержка региональной политики Украины" в этом году направят 480 миллионов гривень из 744 млн грн, предусмотренных до 2023 года.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Так, глава Минрегиона Алексей Чернышев подписал приказ о направлении 744 млн грн на реализацию в 2021-2023 годах проектов регионального развития по программе "Поддержка региональной политики Украины". Из них в 2021 году - 480 млн грн.
Как отметил Чернышев, в этом году средства пойдут на более 80 проектов регионального развития.
Отмечается, что ведомством также будет реализован проект создания геоинформационной системы мониторинга развития административно-территориальных единиц.
Другой проект в планах министерства касается эффективности формирования и реализации государственной региональной политики.
Напоминаем:
Европейский инвестиционный банк предоставит Украине грант в 7 млн евро на реализацию Программы восстановления, что включает в себя проект восстановления социальной инфраструктуры.
Экономическая правда
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