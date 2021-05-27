В этом году на развитие регионов направят полмиллиарда

По программе "Поддержка региональной политики Украины" в этом году направят 480 миллионов гривень из 744 млн грн, предусмотренных до 2023 года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Так, глава Минрегиона Алексей Чернышев подписал приказ о направлении 744 млн грн на реализацию в 2021-2023 годах проектов регионального развития по программе "Поддержка региональной политики Украины". Из них в 2021 году - 480 млн грн.

Как отметил Чернышев, в этом году средства пойдут на более 80 проектов регионального развития.

Отмечается, что ведомством также будет реализован проект создания геоинформационной системы мониторинга развития административно-территориальных единиц.

Другой проект в планах министерства касается эффективности формирования и реализации государственной региональной политики.

Напоминаем:

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине грант в 7 млн евро на реализацию Программы восстановления, что включает в себя проект восстановления социальной инфраструктуры.

Экономическая правда