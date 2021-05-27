Кабмин подпишет меморандум с ЕБРР о закупке клиринговой системы для развития фондового рынка

На следующей неделе правительство подпишет меморандум с ЕБРР, Американской торговой палатой и USAID о закупке клиринговой системы для развития фондового рынка в Украине.

Об этом на международном инвестиционном форуме UkraineInvest Talks Dnipro сказал премьер Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем над развитием инфраструктуры фондового рынка. Буквально на следующей неделе мы подпишем меморандум с ЕБРР, Американской торговой палатой и USAID о развитии и закупке клиринговой системы для развития фондового рынка в Украине", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, наполняться фондовый рынок будет через внедрение накопительной пенсионной системы.

"Это в течение 10-15 лет в развитых странах, для Украины это не исключение, должно дать инвестиционный ресурс в размере ориентировочно до 50 млрд долларов", - добавил он.

Напомним:

На заседании Кабмина 20 января председатель Нацкомиссии по ценным бумагам представил проект меморандума о создании в Украине международного финансового центра - полный запуск планируется осенью 2023 года.