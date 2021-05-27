Группа компаний Хлебные Инвестиции инвестировала 4,5 млн евро в новую производственную линию

Одно из самых современных предприятий Украины, специализирующееся на изготовлении замороженных хлебобулочных изделий ООО "Сhanta Mount", продолжает наращивать свой производственный потенциал.

21.05.2021 Хлебные Инвестиции открыли новую линию по производству замороженных круассанов и изделий из слоеного теста на заводе "Сhanta Mount" в Киевской области в селе Новые Петровцы.

Это еще раз подтверждает важность фокуса компании на инновациях.

Производственная мощность новой линии составляет 700 кг в час.

Линия полностью автоматизирована (от замеса до выхода готовой продукции и упаковки), оснащена высокотехнологичным оборудованием ведущих европейских производителей.

Предприятие Chanta Mount находится в селе Новые Петровцы под Киевом, где оно было создано с нуля и работает уже 2 года. Сумма инвестиций в проект на начальном этапе составила 15 млн. евро. Предприятие имеет международный сертификат FSSC 22000, который подтверждает, что абсолютно вся цепочка производства прозрачная и безопасная, отвечает самым высоким требованиям к качеству продукта.

Продукция компании поставляется в ведущие национальные сети Украины и крупнейшим региональным дистрибьюторам под собственной торговой маркой "Chanta". Также значительное количество продукции поставляется на экпорт.

Группа компаний Хлебные Инвестиции обеспечивает рабочими местами 2600 человек. Сумма уплаченных налогов за 2020 год составила около 300 млн грн.

Для получения более подробной информации посетите: https://hlibinvest.com.ua

https://www.chanta.ua