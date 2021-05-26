ТАСКОМБАНК предоставил кредит "Эпицентру" на пополнение оборотных средств в объеме 9 млн долларов США

В начале мая 2021 АО "ТАСКОМБАНК" и ООО "Эпицентр К" подписали кредитное соглашение на 9 млн долларов США сроком на 3 года. Предоставленный кредитный ресурс будет направлен на пополнение оборотных средств.

"Эпицентр" - один из лидеров на отечественном рынке ритейла, активно развивает различные направления торговли и инвестирует миллиарды гривен в торговые центры, логистику и производство.

Компания уже более 17 лет вносит весомый вклад в развитие всей экономики: поддерживает развитие украинских производителей, расширяет собственные производственные мощности, ежегодно создает тысячи рабочих мест и предоставляет широкий выбор отечественных и иностранных товаров своим потребителям.

ТАСКОМБАНК имеет многолетнюю историю успешных отношений с группой компаний "Эпицентр К" и раньше кредитовал сельскохозяйственное направление объединения - "Эпицентр АГРО".

"ТАСКОМБАНК предлагает условия обслуживания и качество сервисов, удовлетворяющие потребности самых требовательных - лидеров украинского ритейла. Торговля является драйвером экономики, а "Эпицентр" - один из самых ярких и передовых представителей отрасли. Мы рады, что смогли приобщиться к одному из этапов развития сети, которая способствует благосостоянию в стране", - комментирует заместитель председателя Правления Рената Березникова.